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Сегодня, 13:35

Радимов о трансфере Ахметова из «Краснодара» в «Зенит»: «Ему придется потрудиться, чтобы стать игроком основы»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший игрок сборной России Владислав Радимов прокомментировал трансфер полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

«У Ахметова российский паспорт, что в условиях лимита на легионеров просто необходимо, — приводит слова специалиста «РБ Спорт». — Кроме того, Ильзат поиграл в хороших командах — с ЦСКА выигрывал Кубок, с «Краснодаром» шел на первом месте. У человека есть психология победителя. Сколько я матчей смотрел — он не чурается выходить на замену. Понятное дело, что, когда ты приходишь в «Зенит», никто тебе не гарантирует, что ты будешь игроком стартового состава. Это надо заслужить. Так что Ахметову придется потрудиться. Наверное, железобетонное место в основе имел Малком, плюс сейчас Дуглас Сантос, Барриос, Вендел и Клаудиньо. А кроме этих пятерых все должны испытывать конкуренцию».

Радимов не считает, что «Зенит» ослабил главного конкурента в борьбе за золото.

«Ну, «Краснодар», наверное, тоже соображает, раз клуб отпускает игрока, значит, кого-то возьмет», — отметил экс-полузащитник питерской команды.

9 января «Зенит» объявил о переходе Ахметова из «Краснодара». Контракт с 26-летним игроком рассчитан до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на сезон.

Ахметов выступал за «Краснодар» с 2022 года. В этом сезоне он провел 21 матч за «быков» во всех турнирах, забил три мяча и сделал две голевые передачи.

Источник: РБ Спорт
Владислав Радимов
Ильзат Ахметов
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
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