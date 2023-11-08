Рахимов не считает, что тренеру легче найти клуб, если он работает экспертом на ТВ

Сегодня, 09:24
Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос, что тренеру, который работает экспертом на ТВ проще найти работу.
«Я все-таки так не думаю. Может какие-то руководители смотрят и делают выводы по телевизионным программам, но для меня очень важно, что тренер не только теоретик, но и практик.
Куда бы я не ездил, где бы не стажировался — для меня всегда важно, что происходит за полем, как он переносит тренировочный процесс [на поле]», — сказал Рахимов в передаче «Футбол России» на телеканале «Россия-24».
На данный момент «Рубин» с 19 очками в 14 матчах занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.