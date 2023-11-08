Рахимов не считает, что тренеру легче найти клуб, если он работает экспертом на ТВ

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос, что тренеру, который работает экспертом на ТВ проще найти работу.

«Я все-таки так не думаю. Может какие-то руководители смотрят и делают выводы по телевизионным программам, но для меня очень важно, что тренер не только теоретик, но и практик.

Куда бы я не ездил, где бы не стажировался — для меня всегда важно, что происходит за полем, как он переносит тренировочный процесс [на поле]», — сказал Рахимов в передаче «Футбол России» на телеканале «Россия-24».

На данный момент «Рубин» с 19 очками в 14 матчах занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.