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Сегодня, 09:15

Аршавин об уходе Бакаева в ОАЭ: «Он не смог перестроиться под игру «Зенита»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Артем Бухаев
Корреспондент
Зелимхан Бакаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Член правления «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» прокомментировал уход полузащитника Зелимхана Бакаева из команды.

«Думаю, что просто другого варианта не было. Бакаев понимал, что, скорее всего, не будет играть в «Зените». Он не смог перестроиться под игру команды. Она требует быстрой передачи мяча, необходимо думать наперед. Зелимхан очень часто получал мячи, но практически все его действия начинаются с обводок. А «Зенит» практически всегда играет в позиционных атаках. Следовательно, пространства и времени мало. И Бакаев часто терял мячи. Ему нужна игра на свободном пространстве. Может, даже в контратакующей команде, где он может на большом расстоянии по два-три человека обыгрывать», — сказал Аршавин «СЭ».

Зелимхан Бакаев перешел в клуб из ОАЭ «Аль-Вахда» 19 сентября 2023 года, срок аренды рассчитан до конца июня 2024 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.

Футболисты сборной России. «Сегодня России говорят играть без флага и гимна, завтра — без майки и трусов». Острое интервью Аршавина

Андрей Аршавин
Зелимхан Бакаев
Футбол
РПЛ
ФК Аль-Вахда
ФК Зенит
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