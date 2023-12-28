Мамедов — о Цымбаларе: «Мы с ним шесть лет в одном номере жили. Воспоминания исключительно положительные»

Бывший игрок «Спартака» Рамиз Мамедов в разговоре с «СЭ» поделился воспоминаниями об экс-игроке красно-белых Илье Цымбаларе.

«Мы с ним шесть лет в одном номере жили: и на базе, и в гостиницах. Конечно, мы очень много общались, и воспоминания о нем исключительно положительные. В 95-м он стал лучшим футболистом в России. Уже после этого мы чаще всего свободное время проводили вместе. Будь то выходные или будни», — сказал Мамедов корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Ровно 10 лет назад, 28 декабря 2013 года, не стало легендарного футболиста «Спартака» Ильи Цымбаларя. В составе красно-белых Илья Цымбаларь становился шестикратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка России.

Денис Сафронов