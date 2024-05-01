Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 21:10

Слишкович Непобедимый. Оставят ли Владимира главным, если «Спартак» возьмет кубок?

«Спартак» обыграл «Динамо» и вышел в финал Пути регионов Кубка России
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Владимир Слишкович.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен
Красно-белые обыграли «Динамо» (2:0) и вышли в финал Пути регионов.
FONBET Кубок России. Полуфинал Пути регионов. Этап 2
01 мая, 18:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
0:2
Спартак

Владимир Слишкович Непобедимый? Пока получается так. Пять матчей — ноль поражений у тренера, принявшего «Спартак» в кризисной ситуации. Казалось, команда летит в пропасть, но выяснилось — ей нужны лишь твердая рука и позитивный настрой.

Красно-белых ругали за бесхребетность, но сейчас самый крепкий характер в России показывают именно они. По качеству футбола вопросов до сих пор много: спартаковцы не доминируют и не унижают, порой навевают тоску действиями в атаке, как, например, в недавнем нулевом дерби с ЦСКА. Но всегда действуют с огромным желанием и настроем. Переиграть коллектив Слишковича можно, сломать — нет.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; Михаил Игнатов, Кристофер Мартинс, Александр Соболев и&nbsp;Данил Пруцев (слева направо) в&nbsp;матче с &laquo;Динамо&raquo;. «Спартак» снова забрал дерби и вышел в финал Пути регионов. «Динамо» может сосредоточиться на золотой гонке

Матч с «Динамо» — лучшая демонстрация этого тезиса. Бело-голубые давили первые 45 минут, а красно-белые ответили дважды. Но из этих моментов выжали максимум — два гола. В самом начале дерби гости Петровского парка остались без лидера обороны Бабича, в запасе нет капитана Джикии — повод если не приуныть, то хотя бы призадуматься и взять паузу на то время, пока готовился выйти на поле Маслов. Однако спартаковцы даже не обратили внимания — забили в меньшинстве, выцарапав мяч на фланге в силовой борьбе.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Спартак» сейчас силен и характером, и составом. Слишкович может перед кубковым матчем с «Динамо» сделать мощнейшую ротацию, заменив шесть человек в игре с «Локомотивом». И все равно победить ближайшего конкурента в РПЛ.

Тренер сэкономил силы лидеров, что помогло и бело-голубых пройти в Кубке, выйдя в финал Пути регионов. «Спартак» не был лучше в плане чисто футбола, массу времени провел в обороне, но явно вышел на газон более заряженным и мобилизованным.

Ходит много разговоров, что Слишковича не рассматривают в качестве главного тренера на следующий сезон. А если Владимир так и останется Непобедимым? Или хотя бы просто возьмет кубок, то что тогда? Неужели в «Спартаке» станут искать добра от добра?

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
7
30
Читайте также
Лыжники Большунов и Жеребятьева воспитывают дочь
Daily Mail: «Спартак» проявляет интерес к тренеру «Вест Хэма» Мойесу
Небензя раскритиковал проект резолюции ГА ООН по Сребренице
Файзуллаева лишили финала Кубка Азии, а Федотова могут поменять на легенду клуба. Что происходит в ЦСКА перед матчем с «Зенитом» в Кубке
Доктор назвала картофель наиболее вредным овощем
Минюст США объявил о признании жителем Нью-Йорка вины в передаче технологий для БПЛА
Популярное видео
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Спартак» снова забрал дерби и вышел в финал Пути регионов. «Динамо» может сосредоточиться на золотой гонке