Якубко очень хочет победы «Краснодара» в нынешнем сезоне РПЛ

Экс-нападающий «Амкара» Мартин Якубко заявил, что хочет победы «Краснодара» в текущем розыгрыше РПЛ.

«Краснодар» под руководством Владимира Ивича стал главным сюрпризом первой части сезона. Команда смогла опередить «Зенит» на два очка и ушла на зимнюю паузу на первом месте. «РБ Спорт» поговорил с бывшим нападающим сборной Словакии и «Амкара» Мартином Якубко и узнал его мнение о перспективах краснодарцев. «Мое мнение: «Зенит» выиграет чемпионство. Но я бы очень хотел, чтобы победил «Краснодар», был бы очень рад. Мне очень симпатичен этот клуб, его хозяин, который вкладывает свои средства. Город, болельщики — там все прекрасно. Хотелось бы, чтобы «Краснодар» показал: не все решают деньги», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».

«Локомотив» на данный момент занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 31 очко в 18 турах. Лидером чемпионата России является «Краснодар» с 38 баллами.