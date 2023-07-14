Рапопорт: «Кузяев был в «Зените» системообразующим игроком»

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт рассказал, кто в составе сине-бело-голубых может заменить ушедшего в «Гавр» полузащитника Далера Кузяева.

— Я очень хорошо отношусь к Кузяеву, он сделал непростую карьеру, дорос до «Зенита» и сборной, — цитирует «РБ Спорт» Рапопорта. — Он один из многих футболистов, который нашел общую игру с бразильцами, стал своим, вписался. И показывал исключительно качественную игру. Но Далер давно хотел уехать, я понимал, что он останется в «Зените», только если не найдет ничего другого. Ему нужен был вызов, он здесь уже все завоевал — и в финансовом плане, и в спортивном.

— «Зениту» будет не хватать Кузяева?

— Конечно, он был в «Зените» системообразующим игроком. И кто его может заменить, так на первый взгляд сказать сложно. Но, может быть, пришло время дать серьезный шанс молодым. Тому же Васильеву, который прекрасно отыграл в недавнем турнире в Петербурге. Но проблема в том, что я сейчас не вижу в «Зените» настолько разноплановых футболистов, как Кузяев: он ведь мог играть на 3-4 позициях. В середине поля — на любой. Мог играть флангового защитника, в схеме с тремя центральными. Очень интересный игрок. Но «Зенит», наверное, готовился к этому уходу, и у Семака есть планы организации игры без Далера. Увидим их уже в ближайшей игре с ЦСКА.