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Сегодня, 05:51

«Флорида» победила «Рейнджерс» в стартовом матче полуфинала плей-офф НХЛ, Бобровский сыграл на ноль

Сергей Разин
корреспондент
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«Флорида» в первом матче полуфинала плей-офф НХЛ обыграла «Рейнджерс» со счетом 3:0.

Отличились Мэттью Ткачак, Картер Верхэге и Сэм Беннетт, забросивший в пустые ворота, вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 23 броска. У команды из Нью-Йорка голкипер Игорь Шестеркин сделал 24 сейва, форвард Артемий Панарин завершил встречу с показателем полезности «-3».

Счет в серии 1-0 в пользу «Флориды». Второй матч пройдет 25 мая и начнется в 3:00 мск.

НХЛ

Плей-офф. 1/2 финала

«Рейнджерс» — «Флорида» — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Ткачак — 5 (Форслинг, Верхэге), 16:26 — 0:1. Верхэге — 7, 56:12 — 0:2. Беннетт — 3 (п.в., Ткачак), 58:41 — 0:3.

Вратари: Шестеркин (56:27 — 58:41) — Бобровский.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 23 (5+7+11) — 27 (9+9+9).

Наши: Панарин (24.37/3/-3) — Куликов (15.18/0/0), Тарасенко (16.26/1/0).

23 мая. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

Счет в серии: 0-1.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Флорида Пантерз
6
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