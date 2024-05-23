«Флорида» победила «Рейнджерс» в стартовом матче полуфинала плей-офф НХЛ, Бобровский сыграл на ноль

Сегодня, 05:51
«Флорида» в первом матче полуфинала плей-офф НХЛ обыграла «Рейнджерс» со счетом 3:0.
Отличились Мэттью Ткачак, Картер Верхэге и Сэм Беннетт, забросивший в пустые ворота, вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 23 броска. У команды из Нью-Йорка голкипер Игорь Шестеркин сделал 24 сейва, форвард Артемий Панарин завершил встречу с показателем полезности «-3».
Счет в серии 1-0 в пользу «Флориды». Второй матч пройдет 25 мая и начнется в 3:00 мск.
НХЛ
Плей-офф. 1/2 финала
«Рейнджерс» — «Флорида» — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Голы: Ткачак — 5 (Форслинг, Верхэге), 16:26 — 0:1. Верхэге — 7, 56:12 — 0:2. Беннетт — 3 (п.в., Ткачак), 58:41 — 0:3.
Вратари: Шестеркин (56:27 — 58:41) — Бобровский.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 23 (5+7+11) — 27 (9+9+9).
Наши: Панарин (24.37/3/-3) — Куликов (15.18/0/0), Тарасенко (16.26/1/0).
23 мая. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.
Счет в серии: 0-1.