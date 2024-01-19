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Сегодня, 21:51

Рауль Рианчо: «Дополнительная неделя отдыха не повлияет на «Спартак»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на новость, что игроки красно-белых вышли из отпуска на неделю позже игроков «Зенита».

«У «Зенита» будет преимущество в матче 19-го тура из-за этого? Ну что за глупости! Кто мог такое сказать? Эта неделя не имеет никакого значения на данном отрезке. Важным является качество и интенсивность сборов, а не их продолжительность. У «Зенита» не будет никаких преимуществ из-за этого. Неделя разницы в длительности сборов никак не влияет на конечный результат подготовки», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

«Спартак» проведет свой первый сбор в ОАЭ, где примерно уже неделю тренируется «Зенит». Встреча 19-го тура РПЛ между этими клубами состоится в начале марта.

Источник: РБ спорт
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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