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Разногласия с Юраном могли стать одной из причин ухода Измайлова с поста генерального директора «Пари НН»

Алина Савинова
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На уход Равиля Измайлова с поста генерального директора «Пари НН» могли повлиять разногласия с главным тренером нижегородской команды Сергеем Юраном, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, у специалистов не совпали взгляды на трансферную политику клуба. Отмечается, что Измайлов не поддерживал подписание двух африканских игроков — нигерийца Эссьена Эдедема и нападающего сборной Гвинеи-Бисау Зе Турбо. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в этом вопросе занял сторону Юрана.

Ранее Измайлов работал в руководстве московского «Спартака».

В первом туре нового сезона РПЛ «Пари НН» сыграет с «Зенитом». Матч пройдет 22 июля и начнется в 15.15 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/raznoglasiya-s-yuranom-mogli-stat-odnoi-iz-prichin-ukhoda-ravilya-izmailova-iz-pari-nn-267586/
Сергей Юран
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