«РБ Спорт»: 21-й тур РПЛ будет перенесен по рекомендации силовых структур

21-й тур чемпионата России будет перенесен на более поздний срок, сообщает «РБ Спорт».

На данный момент РПЛ не представила календарь на весеннюю часть сезона. Это связано с неясностью позиции МВД по 21-му туру чемпионата, даты проведения которого (16-17 марта) совпадают с датами выборов президента России.

По данным источника, РПЛ настаивала на необходимости сохранить принятый ранее календарь. В 21-м туре запланирован матч ЦСКА и «Спартака». Однако по рекомендации силовых структур 21-й тур будет перенесен на более поздний срок.