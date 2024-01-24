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Сегодня, 15:25

«РБ Спорт»: 21-й тур РПЛ будет перенесен по рекомендации силовых структур

Виктория Кравченко
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21-й тур чемпионата России будет перенесен на более поздний срок, сообщает «РБ Спорт».

На данный момент РПЛ не представила календарь на весеннюю часть сезона. Это связано с неясностью позиции МВД по 21-му туру чемпионата, даты проведения которого (16-17 марта) совпадают с датами выборов президента России.

По данным источника, РПЛ настаивала на необходимости сохранить принятый ранее календарь. В 21-м туре запланирован матч ЦСКА и «Спартака». Однако по рекомендации силовых структур 21-й тур будет перенесен на более поздний срок.

Один из вариантов переноса — на одну из дат в апреле, когда не будет матчей Кубка России. Ориентировочно 24-25 апреля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/21-j-tur-rpl-budet-perenesen-po-rekomendatsii-silovy-h-struktur/
РПЛ
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