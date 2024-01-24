Metaratings: Абаскаль анонсировал игрокам «Спартака» трансфер нового форварда

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сообщил команде, что красно-белые в ближайшее время подпишут нового нападающего, утверждает Metaratings.

23 января журналист Иван Карпов сообщил, что «Спартак» ведет переговоры о переходе форварда «Твенте» Манфреда Угальде. Позже в нидерландском клубе подтвердили «СЭ», что получили предложение от «Спартака».

Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс в комментарии для «СЭ» заявил, что сумма сделки по Угальде вместе с бонусами может достигнуть 14 миллионов евро.

После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.