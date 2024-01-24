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Сегодня, 15:21

Metaratings: Абаскаль анонсировал игрокам «Спартака» трансфер нового форварда

Игнат Заздравин
Корреспондент
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
Гильермо Абаскаль.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сообщил команде, что красно-белые в ближайшее время подпишут нового нападающего, утверждает Metaratings.

23 января журналист Иван Карпов сообщил, что «Спартак» ведет переговоры о переходе форварда «Твенте» Манфреда Угальде. Позже в нидерландском клубе подтвердили «СЭ», что получили предложение от «Спартака».

Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс в комментарии для «СЭ» заявил, что сумма сделки по Угальде вместе с бонусами может достигнуть 14 миллионов евро.

После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Metaratings
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Твенте
Гильермо Абаскаль
Манфред Угальде
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