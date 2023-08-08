РФС признал Малкома лучшим футболистом России по итогам сезона-2022/2023

Бюро исполкома РФС признало бывшего нападающего «Зенита» Малкома лучшим футболистом России по итогам сезона-2022/23.

В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 23 мяча в 26 матчах РПЛ. 26-летний бразилец был признан лучшим игроком и нападающим сезона-2022/23 в чемпионате России.

Малком выступал за «Зенит» с августа 2019 года. Этим летом нападающий перешел в «Аль-Хиляль». Он дебютировал за саудовский клуб в матче 1/4 финала Кубка арабских чемпионов против «Аль-Иттихада» (3:1) и забил гол.