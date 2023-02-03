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Сегодня, 13:17

РФС заключил соглашение с компанией в области виртуальных линий офсайда

Сергей Разин
корреспондент
Лю Чжэн и Максим Митрофанов.
Фото РФС
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РФС и компания Rigour Tech заключили соглашение о сотрудничестве в области VOL, сообщается на официальном сайте союза.

Китайская компания предоставит оборудование для виртуальной системы определения офсайдных линий. Система проходит финальный тест для получения сертификата ФИФА. После получения документов она может быть использована на матчах РПЛ и в телетрансляциях.

Технология уже была протестирована в отдельных матчах чемпионата России. К концу сезона планируется ее использование на всех матчах РПЛ и телетрансляциях.

Источник: https://rfs.ru/news/217462
РФС
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