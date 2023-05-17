Рианчо считает, что «Спартак» не сможет вернуть психологию чемпионов и побеждать нынешним составом

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо порассуждал о перспективах красно-белых бороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне РПЛ.

«Не знаю, какие были ожидания у «Спартака» на этот сезон в начале чемпионата. Генеральный директор клуба будет определять, провальный ли этот сезон для красно-белых или нет. Чтобы «Спартаку» бороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне, команде надо вернуть психологию прошлого, когда «красно-белые» побеждали в чемпионате почти каждый год. «Спартаку» нужно ставить задачу быть первыми каждый сезон. Можно ли это сделать нынешним составом? Нет», — приводит слова Рианчо Metaratings.ru.

«Зенит» в нынешнем сезоне досрочно оформил чемпионство в матче 26-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2) и после 27 туров набрал 65 очков. ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице с 54 очками, опережая «Спартак» и «Ростов» на четыре балла.