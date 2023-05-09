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РПЛ

Сегодня, 15:21

Рианчо заявил, что ЦСКА займет второе место по итогам нынешнего сезона РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо предположил, кто может занять второе место в чемпионате страны.

«Тенденция последних пяти матчей показывает, что ЦСКА набрал отличный ход. Думаю, они станут серебряными призерами РПЛ», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

После 26 туров второе место в Российской Премьер-Лиге занимает ЦСКА с 51 очками, на третьем — «Ростов» (50), а на четвертом — «Спартак» (49).

В следующем туре ЦСКА на своем поле сыграет с «Торпедо», «Ростов» в гостях сразится с «Сочи», «Спартак» проведет гостевой матч против «Химок».

Ранее «Зенит» в пятый раз стал чемпионом России. Сине-бело-голубые оформили чемпионство за четыре тура до конца сезона.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-tsska-nabral-otlichny-j-hod-on-zajmet-vtoroe-mesto-po-itogam-rpl/
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Рауль Рианчо
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