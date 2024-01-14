Ринат Билялетдинов не считает, что Пиняев созрел для переезда в Европу

Российский тренер Ринат Билялетдинов ответил на вопрос, созрел ли нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев для перехода в европейский клуб.

«Я бы не сказал, что Пиняев созрел для переезда в Европу. Ему нужна стабильность. Нужно пообщаться с Сергеем, чтобы понять повзрослел ли он. Пиняеву надо играть на стабильном уровне еще год или два, чтобы перейти в европейский клуб. Было бы престижно, если бы Сергей перешел в европейский клуб. Это только на руку РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Билялетдинова.

В этом сезоне 19-летний Пиняев провел 25 игр за «Локомотив» во всех турнирах , забил 2 гола и сделал 5 голевых передач. Он выступает за железнодорожников с января 2023 года.