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14 января, 23:57

Ринат Билялетдинов не считает, что Пиняев созрел для переезда в Европу

Алина Савинова
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Российский тренер Ринат Билялетдинов ответил на вопрос, созрел ли нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев для перехода в европейский клуб.

«Я бы не сказал, что Пиняев созрел для переезда в Европу. Ему нужна стабильность. Нужно пообщаться с Сергеем, чтобы понять повзрослел ли он. Пиняеву надо играть на стабильном уровне еще год или два, чтобы перейти в европейский клуб. Было бы престижно, если бы Сергей перешел в европейский клуб. Это только на руку РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Билялетдинова.

В этом сезоне 19-летний Пиняев провел 25 игр за «Локомотив» во всех турнирах , забил 2 гола и сделал 5 голевых передач. Он выступает за железнодорожников с января 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rinat-bilyaletdinov-ne-skazal-by-chto-pinyaev-sozrel-dlya-pereezda-v-evropu/
Ринат Билялетдинов
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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