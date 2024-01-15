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Сегодня, 00:12

Лепехин убежден, что уход Чистякова не станет потерей для «Зенита»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин отреагировал на новость о том, что защитник сине-бело-голубых Дмитрий Чистяков на правах аренды перешел в «Сочи».

«Думаю, что ситуация находится под полным контролем «Зенита». Уход Чистякова не станет проблемой для команды. Вероятно, ему хотят дать игровую практику, чтобы затем решить его дальнейшую судьбу. Если человек не проходит в состав, то это вполне разумно. Можно ли назвать потерей уход Чистякова? Нет, ведь этот переход не стал, наверное, каким-то сенсационным для тренерского штаба «Зенита», эта аренда наверняка была обговорена с Семаком, поэтому потерей назвать это нельзя», — приводит «РБ Спорт» слова Лепехина.

Чистяков будет выступать за «Сочи» на правах аренды до конца сезона-2023/24. В текущем сезоне 30-летний защитник провел за «Зенит» 8 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-lepehin-uhod-chistyakova-ne-stanet-poterej-dlya-zenita/
Дмитрий Чистяков
Константин Лепехин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
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