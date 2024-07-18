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Ринат Билялетдинов: «Локомотив» будет примериваться к игре без лидеров, а «Акрон» — к РПЛ»

Руслан Минаев
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Российский тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал матч «Локомотива» и «Акрона» в первом туре РПЛ сезона-2024/25.

«Первый тур всегда нужно встречать с какими-то оговорками, потому что все хотят подойти к началу чемпионата к оптимальной форме. Но это сделать очень сложно, потому что нужно втянуться тот режим, ритм официальных матчей. Череда товарищеских игр не несет той психологической нагрузки, да и эмоциональность не та. «Акрон» будет к премьер-лиге примериваться, а «Локомотив» к игре без лидеров, которые покинули команду», — цитирует Билялетдинова Vprognoze.ru.

Матч «Локомотив» — «Акрон» состоится 20 июля в Москве. Начало — в 15.00 мск.

Источник: Vprognoze.ru
Ринат Билялетдинов
ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
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