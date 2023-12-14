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Сегодня, 14:16

Уциев: «Грозный близок к тому, чтобы стать футбольной столицей России. Мы идем к этому статусу»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Ахмата» Ризван Уциев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, какой город можно считать футбольной столицей России.

«Это тяжелый вопрос. Думаю, Грозный близок к тому, чтобы стать футбольной столицей России. Футбол у нас очень развивается, есть большой интерес. Мы идем к этому статусу. Президент клуба уделяет большое внимание всему футболу, а в особенности детско-юношескому. В этом плане мы развиваемся», — сказал Уциев «СЭ» после матча 17-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1).

После 18 туров «Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков.

Ризван Уциев
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