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Сегодня, 16:47

Роднина ответила Зареме Салиховой и объяснила, почему Кокорин не сможет стать депутатом

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Александр Кокорин.
Фото AFP
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Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» отреагировала на слова супруги экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой, которая предложила нападающему «Ариса» Александру Кокорину стать депутатом.

«Зарема предложила Кокорину стать депутатом? Она такая умница! Законов Российской Федерации не знает? У него судимость», — сказала Роднина «СЭ».

Кокорин провел в тюрьме 11 месяцев за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года.

Футболист принадлежит «Фиорентине», однако сейчас выступает на правах аренды за кипрский клуб.

Зарема Салихова. Зарема предложила Кокорину стать депутатом: «Должен быть у Родниной оппонент, а у футбола свое лобби!»

Александр Кокорин
Зарема Салихова
Ирина Роднина
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