Родолфо рассказал, что хранит 10 чемоданов с вещами у Гильерме

Сегодня, 10:10
Бывший защитник «Локомотива» Родолфо в интервью «СЭ» рассказал, что некоторые его вещи до сих пор хранятся у вратаря «железнодорожников» Гильерме.
— Недавно вы сказали, что у вас остались вещи в России, которые вы не успели перевезти.
— До сих пор, ха-ха! Они у Гильерме дома.
— А что за вещи?
— Все, которые у нас были в то время с женой! 10 больших чемоданов лежат у него в гараже.
— И он столько лет это хранит?
— Надеюсь! Скоро узнаем.
Родолфо играл за «Локомотив» с 2007 по 2011 год. В составе железнодорожников бразилец стал обладателем Кубка России.