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Сегодня, 10:10

Родолфо рассказал, что хранит 10 чемоданов с вещами у Гильерме

Микеле Антонов
Корреспондент
Маринато Гильерме.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший защитник «Локомотива» Родолфо в интервью «СЭ» рассказал, что некоторые его вещи до сих пор хранятся у вратаря «железнодорожников» Гильерме.

— Недавно вы сказали, что у вас остались вещи в России, которые вы не успели перевезти.

— До сих пор, ха-ха! Они у Гильерме дома.

— А что за вещи?

— Все, которые у нас были в то время с женой! 10 больших чемоданов лежат у него в гараже.

— И он столько лет это хранит?

— Надеюсь! Скоро узнаем.

Родолфо играл за «Локомотив» с 2007 по 2011 год. В составе железнодорожников бразилец стал обладателем Кубка России.

Родолфо и&nbsp;Юрий Семин. «Семин — большой модник. Однажды он купил футболку за 600 евро!» Интервью Родолфо — о Дзюбе, Бразилии и России

Маринато Гильерме
Родолфо Дантас Биспо (Родолфо)
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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