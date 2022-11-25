Родолфо жестко раскритиковал «Локомотив»: «Катастрофа! Клуб летит в пропасть»

Экс-футболист «Локомотива» Родолфо в интервью «СЭ» раскритиковал руководство «Локомотива» за игру в текущем сезоне.

— Недавно в чемпионате России появился еще один бразилец. Как вам Педро Габриэл в «Локомотиве»?

— В последнее время я не часто смотрю футбол — занят другими делами. Но всегда буду переживать за всех бразильцев, особенно за тех, кто играет в «Локомотиве».

— Но о положении «Локомотива» в таблице вы наверняка в курсе.

— Это катастрофа. Не знаю, чем занимаются руководители клуба. Скажут, что футболисты плохие. Но клуб просто летит в пропасть.