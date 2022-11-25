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Сегодня, 14:15

Родолфо жестко раскритиковал «Локомотив»: «Катастрофа! Клуб летит в пропасть»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-футболист «Локомотива» Родолфо в интервью «СЭ» раскритиковал руководство «Локомотива» за игру в текущем сезоне.

— Недавно в чемпионате России появился еще один бразилец. Как вам Педро Габриэл в «Локомотиве»?

— В последнее время я не часто смотрю футбол — занят другими делами. Но всегда буду переживать за всех бразильцев, особенно за тех, кто играет в «Локомотиве».

— Но о положении «Локомотива» в таблице вы наверняка в курсе.

— Это катастрофа. Не знаю, чем занимаются руководители клуба. Скажут, что футболисты плохие. Но клуб просто летит в пропасть.

Родолфо и&nbsp;Юрий Семин. «Для меня Семин — футбольный папа». Культовый бразилец для РПЛ — о кризисе «Локо», Малкоме и ЧМ-2022
Родолфо Дантас Биспо (Родолфо)
ФК Локомотив (Москва)
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