Родригао — о российском гражданстве: «Не исключаю, что в будущем этот вопрос может возникнуть»

Бразильский защитник «Зенита» Родригао рассказал, рассматривал ли вариант с получением российского гражданства.

«Я об этом никогда не думал всерьез. У меня никогда не было информации, для чего мне это нужно. Не исключаю, что в будущем этот вопрос может возникнуть. Не исключаю, что могу рассмотреть этот вопрос. Но прямо сейчас таких мыслей у меня нет», — цитирует Родриаго Metaratings.ru.

В феврале 2023 года бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российские паспорта.

Родригао выступает в России с июля 2021 года после перехода из «Жил Висенте» в «Сочи». Он перешел в клуб из Санкт-Петербурга в июле 2022 года. На счету 27-летнего защитника 24 матча за «Зенит» и один гол.