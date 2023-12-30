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Сегодня, 13:50

Романцев: «Краснодар» обнадежил в этом году. Хочу, чтобы интерес к таблице сохранялся каждый тур»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев в комментарии для «СЭ» оценил уровень интриги в борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Краснодар» обнадежил в этом году. Я очень хочу, чтобы и «быки», и «Динамо» и «Спартак» навязывали борьбу «Зениту». Я как болельщик хочу, чтобы только в последних турах все решалось. Хочу, чтобы интерес к таблице сохранялся каждый тур», — сказал Романцев «СЭ».

После 18 туров чемпионата России-2023/24 «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 38 очками, опережая «Зенит» на 2 очка.

Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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