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Сегодня, 11:50

Романцев: «Загадал на Новый год, чтобы России вернули право участвовать во всех турнирах»

Александр Львов
Обозреватель
Олег Романцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев рассказал, что загадал в новогоднюю ночь.

— Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Чем вам особенно запомнилась встреча нового 1989 года, в котором вам предстояло возглавить «Спартак» и завершить его золотой победой?

— Знаете, я, как и Николай Петрович Старостин, не очень люблю праздники. Возможно, поэтому они и не остаются в памяти. Как и тот, о котором вы спросили. Все было, как обычно — собрались семьей за новогодним столом, открыли шампанское. Тем более через пару дней надо было лететь на сбор. Футбольные темы не обсуждали. А жена вообще узнала, что я буду тренировать «Спартак», из газет. Но по тому, как тот год завершился, можно считать, что встреча его удалась на все сто. Хотя никаких желаний я не загадывал.

— И в нынешнюю новогоднюю ночь тоже не стали желание загадывать?

— Вот в эту ночь решил отступить от правила. Прежде всего хочу, чтобы чиновники из ФИФА и УЕФА одумались, вспомнили, каких звезд подарил наш футбол миру, и вернули России право участия во всех турнирах. А еще очень хотелось бы, чтобы наши футбольные руководители нашли общий язык с болельщиками и пошли на компромисс в решении проблем с посещением матчей чемпионата. Ведь пока они остаются, от этого, прежде всего, страдает футбол. Ну и, конечно, желаю золотой концовки сезона моему «Спартаку» и всем нашим болельщикам! Вместе мы сильнее!

В 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах.

Квинси Промес. «В новогоднюю ночь загадал, чтобы чиновники ФИФА и УЕФА одумались». Романцев — о российском футболе, Промесе и борьбе за золото

Олег Романцев
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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