Романцев об отстранении российских клубов от еврокубков: «Надо стремиться играть там, но не унижаясь. Уходить из Европы не надо»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что российскому футболу не стоит отказываться от возможности вернуться в Европу, если такая возникнет.

— Отсутствие российских клубов в еврокубках — трагедия?

— Выскажу непопулярное мнение. Может быть, меня осудят. Надо стремиться играть там, но не унижаясь. Но если такие обстоятельства... Все равно придут в себя люди, выдумавшие санкции, и здравый смысл восторжествует. А посыпать голову перлом и обижаться на всех — упадническое настроение. Уходить из Европы не надо, — сказал Романцев на встрече с болельщиками «Пари НН».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.