Ромащенко о ничьей «Ахмата» со «Спартаком»: «Отсутствие Литвинова в основе облегчило нам задачу»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко в своем первом большом интервью после назначения рассказал обозревателю «СЭ», как клуб из Грозного готовился и играл в московском матче 6-го тура РПЛ с красно-белыми (0:0).

— Как вы готовились к «Спартаку»? И вообще насколько сложно сейчас это делать, учитывая, что там два состава, ротация бешеная, и кто выйдет на поле, предсказать почти невозможно?

— Для меня сейчас любая команда РПЛ в новинку, потому что я не видел ее матчей два с половиной года. Поэтому при подготовке к «Спартаку» отталкивались от нынешнего сезона и делали соответствующую выборку моментов. Понимали, на чем она строит игру, знали сильные и слабые стороны — при этом отдавали себе отчет, что могут выйти совсем другие футболисты. Но это не было главенствующим, основным была структура команды — на чем она играет в атаке и обороне, что происходит в переходных фазах.

Получалось у нас многое, не сработало только с реализацией. Моменты были, и мы знали, что их должно быть не один и не два, но чтобы они возникли, нужна агрессия и целеустремленность. Исходя из того как мы были готовы на тот день, выжали из себя практически максимум и затратили очень много сил. Нужно было прессинговать, не давать сопернику начинать атаки. Фокусировали внимание на вбеганиях в штрафную с позиции инсайдов, что часто делают игроки «Спартака». И на индивидуальных качествах игроков атаки.

— Абаскаль облегчил вам задачу, не поставив в опорную зону Руслана Литвинова?

— Мы готовились к тому, что он будет играть. Поэтому — да, это облегчило нам задачу, сто процентов. Кто же откажется, если сильный игрок не выходит в старте? Но были готовы и к варианту без него.

— Легко ли было внушить футболистам, что со «Спартаком» они должны играть на победу, даже, по сути, не имея скамейки?

— Это наша работа. Поэтому и говорю о ментальности. Если не будем в таких играх единым целым, выполнять тактическую дисциплину, выкладываться в каждом эпизоде, то добиться результата будет невозможно. Часто повторяю, что в матчах с такими соперниками или на еще более высоком уровне очень важно расположение игроков в линиях и между линиями. На один метр в ту или другую сторону вы будете неправильно стоять — и все может закончиться плачевно. Это то, что мы хотим улучшить.

— Такое впечатление, что вы лучше «Спартака» понимали, что нужно делать на поле. Какие детали на это повлияли?

— Не детали, а принципы. Мы же понимали, сколько у нас боеспособных игроков, чем и как мы можем усилить игру во втором тайме. Главные лица в игре — это футболисты, они играют друг против друга, а не тактика против тактики. Надо ответить себе на два вопроса: 1) что мы будем делать, когда мяч у нас; 2) что мы будем делать, когда мяч оказывается у соперника. Это и называется структурой игры, и если она есть — значит, ты четко понимаешь свои принципы.

В случае со «Спартаком» главным было не допустить быстрых атак соперника, в которых он очень опасен. Для этого нужно соблюдать баланс, чтобы у нас не было разрывов между линиями. Нужно было сразу вступать в отбор, при потере мяча сближаться минимум с двумя ближайшими футболистами. Мы сосредоточили внимание на мелочах. Единоборства, тактические фолы, быстрые атаки. Необходимость высоко встречать, максимально отодвинуть мяч от своей штрафной площади. Все это команда выполнила.