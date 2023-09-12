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Сегодня, 11:00

Ромащенко о ничьей «Ахмата» со «Спартаком»: «Отсутствие Литвинова в основе облегчило нам задачу»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Футболисты «Ахмата» в матче со «Спартаком».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко в своем первом большом интервью после назначения рассказал обозревателю «СЭ», как клуб из Грозного готовился и играл в московском матче 6-го тура РПЛ с красно-белыми (0:0).

— Как вы готовились к «Спартаку»? И вообще насколько сложно сейчас это делать, учитывая, что там два состава, ротация бешеная, и кто выйдет на поле, предсказать почти невозможно?

— Для меня сейчас любая команда РПЛ в новинку, потому что я не видел ее матчей два с половиной года. Поэтому при подготовке к «Спартаку» отталкивались от нынешнего сезона и делали соответствующую выборку моментов. Понимали, на чем она строит игру, знали сильные и слабые стороны — при этом отдавали себе отчет, что могут выйти совсем другие футболисты. Но это не было главенствующим, основным была структура команды — на чем она играет в атаке и обороне, что происходит в переходных фазах.

Получалось у нас многое, не сработало только с реализацией. Моменты были, и мы знали, что их должно быть не один и не два, но чтобы они возникли, нужна агрессия и целеустремленность. Исходя из того как мы были готовы на тот день, выжали из себя практически максимум и затратили очень много сил. Нужно было прессинговать, не давать сопернику начинать атаки. Фокусировали внимание на вбеганиях в штрафную с позиции инсайдов, что часто делают игроки «Спартака». И на индивидуальных качествах игроков атаки.

— Абаскаль облегчил вам задачу, не поставив в опорную зону Руслана Литвинова?

— Мы готовились к тому, что он будет играть. Поэтому — да, это облегчило нам задачу, сто процентов. Кто же откажется, если сильный игрок не выходит в старте? Но были готовы и к варианту без него.

— Легко ли было внушить футболистам, что со «Спартаком» они должны играть на победу, даже, по сути, не имея скамейки?

— Это наша работа. Поэтому и говорю о ментальности. Если не будем в таких играх единым целым, выполнять тактическую дисциплину, выкладываться в каждом эпизоде, то добиться результата будет невозможно. Часто повторяю, что в матчах с такими соперниками или на еще более высоком уровне очень важно расположение игроков в линиях и между линиями. На один метр в ту или другую сторону вы будете неправильно стоять — и все может закончиться плачевно. Это то, что мы хотим улучшить.

— Такое впечатление, что вы лучше «Спартака» понимали, что нужно делать на поле. Какие детали на это повлияли?

— Не детали, а принципы. Мы же понимали, сколько у нас боеспособных игроков, чем и как мы можем усилить игру во втором тайме. Главные лица в игре — это футболисты, они играют друг против друга, а не тактика против тактики. Надо ответить себе на два вопроса: 1) что мы будем делать, когда мяч у нас; 2) что мы будем делать, когда мяч оказывается у соперника. Это и называется структурой игры, и если она есть — значит, ты четко понимаешь свои принципы.

В случае со «Спартаком» главным было не допустить быстрых атак соперника, в которых он очень опасен. Для этого нужно соблюдать баланс, чтобы у нас не было разрывов между линиями. Нужно было сразу вступать в отбор, при потере мяча сближаться минимум с двумя ближайшими футболистами. Мы сосредоточили внимание на мелочах. Единоборства, тактические фолы, быстрые атаки. Необходимость высоко встречать, максимально отодвинуть мяч от своей штрафной площади. Все это команда выполнила.

Мирослав Ромащенко. «Когда перед Испанией автобус сборной сдал назад, хотелось разбить стекло и выпрыгнуть из него». Первое большое интервью Мирослава Ромащенко после прихода в «Ахмат»

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Мирослав Ромащенко
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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