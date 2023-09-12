В «Пари НН» заявили, что присутствие Юрана с командой на матче с «Динамо» под вопросом

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал «СЭ» о ходе восстановления главного тренера нижегородцев Сергея Юрана, который 8 сентября перенес экстренную операцию.

«Сергей Николаевич чувствует себя лучше, но врачи пока его не выписали. Наблюдают за его состоянием и динамикой восстановления. Надеемся, что он скоро присоединится к команде. Пока нет точных прогнозов относительно выписки. Неизвестно, сможет ли Сергей Николаевич быть на тренерской скамейке в матче с «Динамо». Это будет зависеть от врачей и его возможностей», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Также Мелик-Гусейнов рассказал, как Юран поддерживает связь с командой.

«Мы организовали дистанционную связь между главным тренером и командой. Сергей Николаевич следит за подготовительным процессом, дает свои комментарии. Сейчас мы неразрывно выстраиваем эту коммуникацию», — добавил Мелик-Гусейнов.

Ранее Мелик-Гусейнов заявил, что специалист уже переведен в обычную палату.

«Пари НН» сыграет с «Динамо» на выезде в восьмом туре РПЛ. Игра пройдет в пятницу, 15 сентября.