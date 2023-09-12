Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:52

В «Пари НН» заявили, что присутствие Юрана с командой на матче с «Динамо» под вопросом

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Сергей Юран.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал «СЭ» о ходе восстановления главного тренера нижегородцев Сергея Юрана, который 8 сентября перенес экстренную операцию.

«Сергей Николаевич чувствует себя лучше, но врачи пока его не выписали. Наблюдают за его состоянием и динамикой восстановления. Надеемся, что он скоро присоединится к команде. Пока нет точных прогнозов относительно выписки. Неизвестно, сможет ли Сергей Николаевич быть на тренерской скамейке в матче с «Динамо». Это будет зависеть от врачей и его возможностей», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Также Мелик-Гусейнов рассказал, как Юран поддерживает связь с командой.

«Мы организовали дистанционную связь между главным тренером и командой. Сергей Николаевич следит за подготовительным процессом, дает свои комментарии. Сейчас мы неразрывно выстраиваем эту коммуникацию», — добавил Мелик-Гусейнов.

Ранее Мелик-Гусейнов заявил, что специалист уже переведен в обычную палату.

«Пари НН» сыграет с «Динамо» на выезде в восьмом туре РПЛ. Игра пройдет в пятницу, 15 сентября.

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
Обсудить
Читайте также
Россия в товарищеском матче проиграла олимпийской сборной Египта
Прогноз Коваленко на сезон: «Зенит» — чемпион, «Спартак» — вне тройки
Военкор Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка
Обезглавленное тело мужчины нашли в парке на севере Москвы
Путин рассказал о работе РФ над оружием на новых физических принципах
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Сочи» — «Спартак», ЦСКА — «Крылья Советов» и другие матчи
Ромащенко рассказал о деталях своего прихода в «Ахмат»: «В моем распоряжении было два дня»
Ромащенко объяснил, сложно ли возвращаться к самостоятельной работе после 14 лет в роли ассистента Черчесова
Бальбуэна и Карраскаль не сыграют за «Динамо» в матче против «Пари НН»
Экс-игрок ЦСКА Лайзанс: «Уже нет такого, что «Зенит» катком по всем проходит»
Алдонин: «Летнюю трансферную кампанию ЦСКА невозможно назвать оптимальной, если больше не будет усилений»
Полузащитник «Зенита» Коваленко: «Спартаку» просто не хватает стабильности. Но они еще поднимутся в таблице»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ромащенко объяснил, почему взял в штаб Роберта Евдокимова, много лет работавшего главным тренером

Ромащенко о ничьей «Ахмата» со «Спартаком»: «Отсутствие Литвинова в основе облегчило нам задачу»