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Сегодня, 19:37

«Ростов» — «Урал»: видео голов

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«Ростов» принимает «Урал» в матче 10-го тура чемпионата России.

На 4-й минуте счет открыл Гильерме Шеттине. Мяч попал в ворота Сергея Песьякова после рикошета от лба бразильца.

На 17-й минуте Андрей Егорычев удвоил преимущество гостей — голевую атаку начал вратарь «Урала» Илья Помазун.

На 33-й минуте Максим Осипенко с пенальти отыграл один мяч — 11-метровый в ворота гостей был назначен после подсказки ВАР.

4-я минута. Шеттине — 0:1

17-я минута. Егорычев — 0:2

33-я минута. Осипенко — с пенальти — 1:2

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
29 сент, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Урал

РПЛ
ФК Ростов
ФК Урал
0
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