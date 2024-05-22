В «Динамо» рассчитывают, что Тюкавин сыграет в Краснодаре

Как стало известно «СЭ», восстановление нападающего «Динамо» Константина Тюкавина после травмы голеностопа, полученной в матче 29-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (4:1), идет по плану.

В ближайшие дни ожидается возвращение форварда в общую группу. Тренерский штаб рассчитывает, что Тюкавин примет участие в матче 30-го тура РПЛ с «Краснодаром». Нападающий в любом случае отправится с командой на гостевую игру.

Встреча состоится в субботу, 25 мая, и начнется в 16.30 по московскому времени.