16 марта, 11:45
Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» оценил шансы команды на сохранение прописки в РПЛ по итогам текущего сезона.
«Мы всегда верим в лучшее. Если нет надежды, то и не надо начинать. Думаю, у Морено получится. Главное, чтобы обстоятельства позволили это сделать — вокруг много подводных камней, которых могло бы и не быть. Так что посмотрим. Но «Сочи» будет выходить в каждой игре и биться!» — сказал Ротенберг «СЭ».
После 20 туров «Сочи» с 13 очками замыкает турнирную таблицу РПЛ.