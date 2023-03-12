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Рязанцев — о новом руководстве «Торпедо»: «Когда есть стабильность наверху, то это передается команде»

Рязанцев поделился мнением о новом руководстве «Торпедо»
Константин Белов
Корреспондент
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Капитан «Торпедо» Александр Рязанцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал приход нового президента Ярослава Савина в клуб.

 — Новое руководство? Не хотелось бы это комментировать. Но на результат и на тренировочный процесс это не влияет. Понятно, что когда есть стабильность наверху, то это передается команде и тренерскому штабу. Мы может принять перестановки, взаимодействовать с руководством и двигаться вперед.

— Общались с новым руководством?

— Да, оно постепенно вступает в диалог с игроками, тренерами и медицинским персоналом. Надеюсь, что будет выбран вектор развития, по которому мы будем двигаться, — заявил Рязанцев.

11 марта «Торпедо» уступило «Уралу» в матче 19-го тура РПЛ (0:1). Московский клуб занимает последнее место в турнирной таблице (7 очков).

Александр Рязанцев (футбол)
ФК Торпедо (Москва)
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