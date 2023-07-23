Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 06:57

Рыков рассказал о том, в какой футбол «Динамо» будет играть при Личке

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Тренер «Динамо-2» Владимир Рыков поделился мнением о работе Марцела Лички в основной команде.

— Мы на сборах тренировались рядом с основной командой, — приводит слова Рыкова «Известия». — Я видел, что ребята получили большую нагрузку, высокую интенсивность тренировок. Им это интересно, много нового. Я видел, с какой самоотдачей они работали. При этих нагрузках я удивился, как в матчах с ЦСКА «Динамо» много бегало и работало.

— Что за футбол ждать от «Динамо»?

— Агрессивный, больше в атаку. В «Оренбурге» у Лички было много латинских футболистов, которые любят играть с мячом, идти вперед. Но и в «Динамо» есть немало молодых ребят, готовых к такому, к таким скоростям, прессингу и голам.

Чешский специалист Марцел Личка возглавил «Динамо» в июне этого года. В первом туре нового сезона РПЛ бело-голубые уступили «Краснодару» со счетом 1:3. Следующий матч команда проведет 29 июля против «Крыльев Советов».

Источник: https://iz.ru/1548122/aleksei-fomin/shunin-dlia-menia-primer-ostalsia-v-dinamo-imeia-mnogo-predlozhenii
Владимир Рыков
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В ВАДА заявили, что отбывший наказание хоккеист Кузнецов имеет право вернуться в сборную
Жоау Феликс разругался с «Атлетико», Симеоне и фанатами. Все ради мечты о «Барселоне»
ВС РФ отразили три атаки ВСУ на запорожском направлении
Адмирал США потребовал стрелять по российским кораблям в Черном море
Тело пропавшего в Кемерово мальчика нашли в водоеме
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рыков: «У Шунина было много разных предложений, но он остался верен «Динамо»