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Сегодня, 05:50

Рыков: «У Шунина было много разных предложений, но он остался верен «Динамо»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Владимир Рыков ответил на вопрос, перешел бы он в «Спартак» или «Зенит».

«Пошел бы в «Спартак» или «Зенит»? Конечно, нет. Хотя меня туда никогда и не звали. Но я за людей, которые преданы своему клубу. И ставят эту преданность выше финансовых условий, которые могут предложить конкуренты. Для меня хороший пример — это Антон Шунин. У него было много разных предложений, но он остался верен «Динамо», — приводит слова Рыкова «Известия».

Рыков выступал за «Динамо» с 2011 по 2014, а также с 2016 по 2020 год. Летом 2023-го 35-летний россиянин завершил карьеру и стал тренером «Динамо-2».

Источник: https://iz.ru/1548122/aleksei-fomin/shunin-dlia-menia-primer-ostalsia-v-dinamo-imeia-mnogo-predlozhenii
Антон Шунин
Владимир Рыков
ФК Динамо (Москва)
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