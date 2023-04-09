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Рыжков заявил что не покупал новый Range Rover: «Стеснялся сидеть с основой «Спартака» за одним столом. О чем тут говорить?»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Владислав Рыжков в разговоре с «СЭ» опроверг слова агента Александра Маньякова о просьбе футболиста повысить зарплату в клубе из-за покупки нового автомобиля.

«Новый Range Rover я не покупал. И никакое повышение зарплаты я не просил. Как вы это представляете? Мне 16-17 лет, и я подхожу к Карпину просить повысить мне зарплату? Я до сих пор ни у кого ничего не выбиваю. Меня воспитали по другому. Только агенты вокруг Спартака пытались помочь с продлением. Наверное, в своих интересах. Но я сам никогда просить ничего не ходил. Я стеснялся сидеть с основной за одним столом. О чем тут можно говорить?», — сказал Рыжков «СЭ».

Ранее Маньяков в интервью «СЭ» заявил, что Рыжков просил у «Спартака» повышения зарплаты, чтобы отдать деньги за купленный автомобиль.

Владислав Рыжков
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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