Источник: Саба Сазонов отклонил предложение АЕКа с зарплатой 1 миллион евро в год

Защитник «Динамо» Саба Сазонов отклонил предложение АЕКа, сообщает Legalbet.

По данным источника, греческий клуб предлагал игроку четырехлетний контракт с зарплатой 1 миллион евро в год.

Соглашение 21-летнего грузина с «Динамо» действует до лета 2024 года. В этом сезоне на его счету 4 матча во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает Сазонова в 3 миллиона евро.