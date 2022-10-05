Сабуа заявил, что чемпионат Армении — турнир уровня ФНЛ

Экс-полузащитник «Краснодара» Леон Сабуа рассказал о различиях между чемпионатами России и Армении по футболу.

— Сильно отличаются чемпионаты России и Армении?

— От РПЛ чемпионат Армении, конечно, заметно отличается. Думаю, это турнир такого же уровня, как ФНЛ.

— Разговаривал со Сперцяном перед тем, как приехал играть в чемпионат Армении?

— Да, разговаривал. Он говорил, что здесь чемпионат хорошего уровня, есть еврокубки, и это хорошая возможность себя показать и дальше прогрессировать.

Сабуа перешел в «Урарту» летом 2022 года, перейдя на правах свободного агента. За армянский клуб форвард провел 8 матчей, забив 2 гола.