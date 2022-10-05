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Экс-полузащитник «Краснодара» Леон Сабуа рассказал о различиях между чемпионатами России и Армении по футболу.
— Сильно отличаются чемпионаты России и Армении?
— От РПЛ чемпионат Армении, конечно, заметно отличается. Думаю, это турнир такого же уровня, как ФНЛ.
— Разговаривал со Сперцяном перед тем, как приехал играть в чемпионат Армении?
— Да, разговаривал. Он говорил, что здесь чемпионат хорошего уровня, есть еврокубки, и это хорошая возможность себя показать и дальше прогрессировать.
Сабуа перешел в «Урарту» летом 2022 года, перейдя на правах свободного агента. За армянский клуб форвард провел 8 матчей, забив 2 гола.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования