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Сегодня, 15:08

Соболев — снова лучший распасовщик РПЛ

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев вернулся на первое место в списке лучших ассистентов сезона-2022/23 в РПЛ.

После того как лига приняла решение переписать авторство голов в матчах «Краснодар» — «Спартак» (с автогола Сергея Бородина на гол Романа Зобнина) и «Химки» — ЦСКА (с автогола Брайна Идову на гол Федора Чалова), изменились расклады в снайперской и ассистентской гонках.

Чалов с семью голами теперь делит четвертое место с Малкомом, отставая от лидирующего Квинси Промеса на два мяча, а ассистировавший Зобнину Александр Соболев вышел на первое место в списке лучших распасовщиков. Он, как и Малком с Промесом, сделал пять голевых передач, но провел на одну игру меньше.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Челси
Милан

Обе забьют - да

28%

1.86

П1

19%

1.71

Х2

15%

2.20
⚽ Футбол. ЛЧ
Реал
Шахтер Д

Обе забьют - да

22%

1.96

Ф2 (2.5)

17%

1.65

ИТБ1 (2.5)

15%

12
⚽ Футбол. ЛЧ
Интер 1
Барселона 0
Матч завершен

П2

25%

1.86

Обе забьют - да

23%

1.59

16%

2.00
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
3
0
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