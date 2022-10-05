Сегодня, 15:08
Нападающий «Спартака» Александр Соболев вернулся на первое место в списке лучших ассистентов сезона-2022/23 в РПЛ.
После того как лига приняла решение переписать авторство голов в матчах «Краснодар» — «Спартак» (с автогола Сергея Бородина на гол Романа Зобнина) и «Химки» — ЦСКА (с автогола Брайна Идову на гол Федора Чалова), изменились расклады в снайперской и ассистентской гонках.
Чалов с семью голами теперь делит четвертое место с Малкомом, отставая от лидирующего Квинси Промеса на два мяча, а ассистировавший Зобнину Александр Соболев вышел на первое место в списке лучших распасовщиков. Он, как и Малком с Промесом, сделал пять голевых передач, но провел на одну игру меньше.
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