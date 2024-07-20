Сапета: «Московское «Динамо» точно будет бороться за медали»

Бывший полузащитник московского «Динамо» Александр Сапета поделился ожиданиями от выступления бело-голубых в сезоне РПЛ-2024/25.

«Ожидания непонятные — как будто на качелях. В прошлом сезоне команда шла хорошо, потом резко провалилась и в нее все перестали верить, а затем снова все было очень близко к чемпионству. Следующий сезон будет тяжелее прошлого. Теперь все ждут, что «Динамо» станет чемпионом, поэтому команде надо будет выкладываться на двести процентов. «Динамо» точно будет бороться за медали. По крайней мере, я так хочу!» — сказал Сапета Metaratings.

В сезоне-2023/24 «Динамо» заняло третье место в РПЛ, хотя за тур до финиша московский клуб лидировал в турнирной таблице. Новый сезон команда начнет 20 июля домашним матчем против «Факела».