«Саша, играй! Ты прикалываешься что ли?» Как Москалев показал Селихову желтую карточку за затяжку времени

Российский футбольный союз опубликовал серию переговоров судей во время матча 17-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (1:2).

В одном из эпизодов Владимир Москалев просил вратаря «Спартака» Александра Селихова разыграть мяч от ворот, а позже показал ему желтую карточку за затяжку времени.

«Саша, играй. Саша, от ворот. Не тяни, Саша. Селих, играй! Селих! Ты прикалываешься что ли? Сейчас он дождется. Селя, играй! Играй! Селихов — желтая, запиши», — сказал Москалев.

«Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. «Локомотив» — 14-ю (13 очков).