Щербаченко: «При Бердыеве в штрафной «Ростова» при счете 2:0 даже муха не пролетела бы»

Бывший главный тренер «Ротора» Федор Щербаченко оценил игру «Ростова» в матче 9-го тура РПЛ против ЦСКА (3:3).

«Многие сейчас вспоминают, какими были «Ростов» и «Рубин» при Бердыеве. Поведя 2:0, его команда так жестко перестроилась бы на оборону, что в ее штрафной не то что мяч, даже муха не пролетела бы. Но сейчас «Ростов» продолжал играть в свой футбол и после матча с «Балтикой» снова упустил победу, ведя в счете с разницей в два мяча. Здесь нужно все-таки признать, что тренерский штаб «Ростова» немножко переоценивает возможности своей команды в таких условиях. Наверно, нужны определенные замены, перестройка тактики, больший настрой футболистов на игру в обороне. Это подсказывает сама логика. В двух матчах вместо шести очков набраны только два — для «Ростова» это большое разбазаривание», — приводит слова Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».

ЦСКА с 13 очками занимает 9-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, «Ростов» с 9 очками — на 11-м месте.