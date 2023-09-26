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Сегодня, 01:38

Щербаченко: «При Бердыеве в штрафной «Ростова» при счете 2:0 даже муха не пролетела бы»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший главный тренер «Ротора» Федор Щербаченко оценил игру «Ростова» в матче 9-го тура РПЛ против ЦСКА (3:3).

«Многие сейчас вспоминают, какими были «Ростов» и «Рубин» при Бердыеве. Поведя 2:0, его команда так жестко перестроилась бы на оборону, что в ее штрафной не то что мяч, даже муха не пролетела бы. Но сейчас «Ростов» продолжал играть в свой футбол и после матча с «Балтикой» снова упустил победу, ведя в счете с разницей в два мяча. Здесь нужно все-таки признать, что тренерский штаб «Ростова» немножко переоценивает возможности своей команды в таких условиях. Наверно, нужны определенные замены, перестройка тактики, больший настрой футболистов на игру в обороне. Это подсказывает сама логика. В двух матчах вместо шести очков набраны только два — для «Ростова» это большое разбазаривание», — приводит слова Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».

ЦСКА с 13 очками занимает 9-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, «Ростов» с 9 очками — на 11-м месте.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005353884_scherbachenko_pri_berdyieve_v_shtrafnoy_u_rostova_pri_schete_20_daje_muha_ne_proletela_byi
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Федор Щербаченко
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