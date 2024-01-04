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Сегодня, 13:16

Сделка по переходу Кастаньо в «Краснодар» близка к завершению

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Агент Себастьян Оларте, представляющий интересы полузащитника «Крус Асуль» Кевина Кастаньо, рассказал о возможном трансфере его клиента в «Краснодар».

«Мы почти готовы к подписанию контракта с «Краснодаром». Нужно еще подождать», — цитирует агента Sport24.

Ранее сообщалось, что хавбек сборной Колумбии в ближайшее время может подписать контракт на три года с «Краснодаром».

В сезоне-2023/24 23-летний Кастаньо провел 13 матчей, в которых отметился 1 результативной передачей. В составе сборной Колумбии он дебютировал в январе 2023 года и провел за национальную команду уже 7 матчей.

Нино, Денис Черышев и&nbsp;Даниил Хлусевич. Трансферы РПЛ: бразилец сомневается в переходе в «Зенит», Черышев может вернуться в Россию

Источник: Sport24
Футбол
ФК Краснодар
ФК Крус Асуль
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