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Сегодня, 13:12

В «Пари НН» заявили, что не ведут переговоры по возможному переходу полузащитника «Локомотива» Рыбчинского

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Рыбчинского в нижегородский клуб этой зимой.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Локомотив» намерен продать 25-летнего футболиста.

«У нас был достаточно большой шорт-лист на старте зимнего трансферного окна. Туда вошли российские игроки и футболисты из западных клубов. Не могу сказать, что со всеми были в контакте и вели переговоры. По Рыбчинскому переговоров не было. Вероятность его попадания в «Пари НН», как и у других игроков, есть. Но чтобы мы прорабатывали по игроку какой-то конкретный сценарий — такого нет», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Рыбчинский — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2023/24 футболист провел за команду 13 матчей и отдал 1 результативную передачу.

«Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 24 очками после 18 туров.

Дмитрий Рыбчинский
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
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