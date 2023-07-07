Селихов уверен, что Абаскаль сделал много выводов после первого сезона в «Спартаке»

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов в интервью «СЭ» выразил мнение, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль сделал много выводов после своего первого сезона во главе столичной команды. По мнению футболиста, «Спартак» под руководством испанца движется в правильном направлении.

«Сезон покажет, как будет меняться «Спартак». Видно, что мы двигаемся в правильном направлении. Команда очень молодая, много воспитанников подтягивают в основу. Думаю, что по предыдущему сезону Гильермо сделал очень много выводов», — сказал Селихов.

Футболист также отметил, что рад продолжению работы с испанским специалистом, который в феврале продлил контракт с клубом до лета 2025 года.

«Я только рад этому. Абаскаль — очень перспективный и молодой тренер. Понятно, что у него могут быть недочеты в таком возрасте. Но он быстрыми шагами идет к своей цели», — добавил собеседник.