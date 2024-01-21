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Сегодня, 13:17

Селин — про ситуацию с Круговым: «Наверняка бразильца отдали бы в аренду или продали бы сразу»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Кубани» Алексей Селин прокомментировал трансфер защитника Данила Кругового из «Зенита» в ЦСКА и его перевод в дубль петербургской команды до истечения контракта с сине-бело-голубыми.

«Если смотреть с позиции ЦСКА, то клуб приобретает хорошего российского футболиста себе в состав. На месте «Зенита» кто-то мог бы и оставить Кругового в основной команде, пусть давая ему меньше игрового времени, для ротации. Но в «Зените» решили отправить Кругового в «Зенит-2». По-спортивному это расценивается как ссылка», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Селина.

Также он отметил, что с бразильским игроком в «Зените» поступили бы по-другому в похожей ситуации.

«Перевели бы так бразильского футболиста в «Зенит-2»? Маловероятно. Наверно, тогда в клубе нашли бы какую-то другую формулу. Или отдали бы этого бразильца сейчас в аренду, или продали бы сразу», — добавил экс-футболист.

В январе Круговой подписал контракт с ЦСКА, который начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона-2023/24 25-летний защитник будет выступать за вторую команду сине-бело-голубых. Однако, по информации «СЭ», ЦСКА рассматривает вариант с арендой Кругового из «Зенита-2».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005538166_eks-igrok_kubani_selin__pro_krugovogo_navernyaka_brazilca_otdali_byi_v_arendu_ili_prodali_byi_srazu
Данил Круговой
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РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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