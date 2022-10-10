Селюк: «Проблема Тюкавина — приход Смолова в «Динамо»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал заявление Алексея Сафонова, представляющего интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, о возможном переходе игрока.

«Я уверен, что «Динамо» не будет продавать Тюкавина. Константин — один из перспективнейших нападающих в России. Мне Константин нравится больше, чем Сергеев, например. Проблема Тюкавина — приход Смолова в «Динамо». Федор перетягивает на себя одеяло, странно, что его постоянно ставят в основу, а команда играет все хуже и хуже.

Говорят, что Смолов забивает, а Тюкавин — нет. Когда ты выходишь в стартовом составе и играешь хотя бы по 60 минут, а не по 20, то... Посмотрел бы я, сколько Смолов забил бы за такое количество игрового времени", — цитирует «РБ Спорт» Селюка.

Ранее агент Тюкавина заявил, что может найти форварду новую команду.

В текущем сезоне игрок потерял место в основе «Динамо». Он играл за бело-голубых в 11 матчах чемпионата России, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. В общей сложности нападающий провел на поле 438 минут.