Семак о состоянии Алипа: «Надеюсь ничего серьезного»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил состояние защитника Нуралы Алипа.

23-летний казах был заменен в концовке матча с «Сочи» (3:0) в 16-м туре РПЛ.

— Сергей Богданович, сегодня защищал ворота «Сочи» Никита Гойло, который находится в аренде, сыграл достаточно уверенно: отразил пенальти, несколько раз выручил — счет мог быть еще крупнее. Ваше мнение, он заслуживает, чтобы его вернули после аренды в «Зенит»? Есть у него такие шансы?

— Посмотрим. Мы следим, конечно, и за его игрой. Ему тоже достаточно непросто, в предыдущих всех матчах Заболотный играл. Значит, Никита по каким-то кретериям ему проигрывал конкуренцию. Сегодня он сыграл хорошо. Для вратаря очень важна стабильность: мы следим за ним и Одоевским, чтобы ребята набирались игровой практики. Тут вопрос еще и психологии: одно дело защищать ворота «Сочи», где цена ошибки не так высока, как в том же «Зените», где работы вроде бы не всегда много у вратарей, тем не менее нужно играть достаточно надежно. В этом тоже есть определенная ответственность, которая мешает. Особенно сложно молодым вратарям. Все в их руках. Конечно, мы с удовольствием вернем всех игроков «Зенита» из аренд, кто на наш взгляд будет заслуживать места в составе и будет оказывать серьезную конкуренцию тем, кто у нас есть.

— У Алипа ничего серьезного, просто поберегли?

— Надеюсь, что да. Алип сейчас играет, играет много. Думаю, смена полей и покрытия тоже отражается на состоянии мышц и у него, и у Эраковича. Эракович не играл, поехал в сборную, ему сложно физически. Алип подустал и с точки зрения физической, и моральная усталость — игра в составе сборной Казахстана была очень важной. Конечно, игроки в разном состоянии приезжают, нам за это время нужно отдознуть и подготовиться к следующему матчу.