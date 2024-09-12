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Сегодня, 13:22

Семак заявил, что Глушенков не сыграет против ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
Максим Глушенков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто из травмированных футболистов не сумеет сыграть против ЦСКА в матче 8-го тура РПЛ.

«Здесь у нас изменений практически нет. Родригао и Глушенков продолжают восстановление, Волкова потеряли надолго. Вот три игрока, которые не помогут нам», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Глушенков травмировал правую руку в матче 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1). У Глушенкова был диагностирован перелом лучевой кости со смещением. Игрок перенес операцию и продолжает восстановление.

«Зенит» на выезде встретится с ЦСКА в субботу, 14 сентября. Начало матча в 16.30 по московскому времени. Перед игрой сине-бело-голубые с 17 очками лидируют в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА (13 очков) идет пятым.

Источник: ФК «Зенит»
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Максим Глушенков

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