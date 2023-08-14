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Сегодня, 17:58

Семин считает, что Захарян может продолжить традиции Карпина и Хохлова в «Реал Сосьедад»

Артем Бухаев
Корреспондент
Юрий Семин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ситуацию с возможным переходом полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в испанский клуб.

Как сообщал «СЭ», баскский клуб предлагает 20-летнему россиянину контракт на 5 лет.

«Язык — это очень важно! Арсен должен общаться. Если он будет там играть, язык станет одним из важнейших факторов, который ему поможет быть в команде, понимать тренера. Арсену нужно много работать. Конкуренция большая, великолепный клуб. Наши ребята (Валерий Карпин и Дмитрий Хохлов — Прим. «СЭ»), которые выступали ранее, проявили себя очень достойно. О них и сейчас помнят. Называешь их фамилии — они относятся с большим уважением. Захарян должен продолжить традиции. Думаю, он может это сделать», — сказал Семин «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что Захарян улетит в Испанию, когда достигнет договоренности с «Реал Сосьедад» об условиях личного контракта.

Захарян — воспитанник «Динамо», на его счету 19 голов и 25 результативных передач в 89 матчах за основную команду бело-голубых.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
Юрий Семин
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